Este aporte monetario de libre disposición se entrega en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se transfiere hasta en 10 cuotas al año.

Siguen abiertas las postulaciones para la beca Presidente de la República, un beneficio económico para estudiantes de enseñanza media y superior que tengan buenas notas y pertenezcan al 40% en el Registro Social de Hogares (RSH).

La transferencia económica es dirigida a alumnos con buen desempeño académico que, además, pertenezcan a los sectores más vulnerables del país, con el objetivo de apoyar la continuidad de sus estudios.

El proceso de renovación continúa vigente y, por lo mismo, quienes reciben la beca deberán completar el trámite dentro de los plazos establecidos para mantener el beneficio durante el año académico.

¿Quiénes reciben la Beca Presidente de la República?

Se trata de un aporte de libre disposición que entrega Junaeb a los estudiantes, quienes podrán destinarlo a distintos gastos relacionados con su formación académica.

En el caso de estudiantes universitarios , las principales condiciones para postular a este aporte económico, son:

Estar matriculado como alumno regular en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica acreditado

Tener un promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado

Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad.

Quienes ingresaron a la universidad mediante la PAES deberán acreditar un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias.

Es importante mencionar que la postulación solo se puede realizar si eres estudiante de enseñanza media . Si estás en la educación superior, podrás renovar el beneficio obtenido en la media.





Cómo renovar el bono de $880 mil para universitarios

El trámite se debe efectuar de manera presencial a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada institución de educación superior. No es posible hacerlo por internet.

El proceso estará abierto entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2026 . Además, es importante considerar que, para realizar la renovación, se deberán presentar los siguientes documentos:

Certificado de alumno regular correspondiente al segundo semestre

Certificado de notas del primer semestre

Los pagos pueden quedar suspendidos temporalmente mientras la documentación es revisada. Una vez aprobada la renovación, los depósitos se reanudan de acuerdo con el calendario definido por Junaeb.

Revisa las fechas de pago de Junaeb

Los estudiantes que completen el trámite dentro de los plazos establecidos podrán recibir nuevamente el beneficio en las siguientes fechas estimadas: