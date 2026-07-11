Bono entrega $880 mil a estudiantes universitarios: En qué consiste y fechas del beneficio en 2026

La Beca Presidente de la República es un aporte de libre disposición que entrega Junaeb directamente a los estudiantes.

La Beca Presidente de la República consiste en un aporte anual dirigido a estudiantes de la educación superior.

El beneficio entrega un monto cercano a los $888 mil al año y está dirigido a alumnos con buen desempeño académico que, además, pertenezcan a los sectores más vulnerables del país, con el objetivo de apoyar la continuidad de sus estudios.

En ese contexto, Junaeb ya abrió el proceso de renovación correspondiente al segundo semestre de 2026, por lo que quienes reciben la beca deberán completar el trámite dentro de los plazos establecidos para mantener el beneficio durante el año académico.





¿Qué estudiantes reciben la Beca Presidente de la República?

La Beca Presidente de la República es un aporte de libre disposición que entrega Junaeb directamente a los estudiantes, quienes pueden destinarlo a distintos gastos relacionados con su formación académica.

En Educación Superior, el beneficio alcanza las 12,4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) al año, equivalente a cerca de $888.447, monto que se paga en hasta diez cuotas.

Para Enseñanza Media, el aporte corresponde a 6,2 UTM, es decir, alrededor de $444 mil anuales.

Requisitos para renovar el beneficio

Este beneficio no permite nuevas postulaciones una vez que el estudiante ingresa a la educación superior. Por ello, solo pueden renovarlo quienes obtuvieron la beca durante la enseñanza media y continúan cumpliendo las condiciones exigidas por Junaeb para recibir el pago en 2026.

Los requisitos establecidos son:

Estar matriculado como alumno regular en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica acreditado.

como alumno regular en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica acreditado. Tener un promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado.

en el último semestre cursado. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad.

para quienes obtuvieron la beca desde 2023. Los beneficiarios anteriores mantienen el requisito del 70% de vulnerabilidad. En el caso de quienes ingresaron a la universidad mediante la PAES, acreditar un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias.

Cómo renovar el bono de $880 mil para universitarios

El trámite de renovación debe efectuarse de manera presencial a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada institución de educación superior. No es posible hacerlo por internet.

El proceso estará abierto entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

Es importante considerar que, para realizar la renovación, se deben presentar los siguientes documentos:

Certificado de alumno regular correspondiente al segundo semestre.

Certificado de notas del primer semestre.

Mientras la documentación es revisada, los pagos pueden quedar suspendidos temporalmente. Una vez aprobada la renovación, los depósitos se reanudan de acuerdo con el calendario definido por Junaeb.

Estas son las fechas de pago

Los estudiantes que completen el trámite dentro de los plazos establecidos podrán recibir nuevamente el beneficio en las siguientes fechas estimadas: