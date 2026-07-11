¿Cuándo vuelve la lluvia? Pronostican hasta cinco días de precipitaciones en Santiago

Los especialistas proyectan precipitaciones con más de 75 milímetros de agua caída en la zona central en un periodo de cuatro días.

El meteorólogo de CHV Noticias, Andrés Moncada, entregó un pronóstico actualizado de las lluvias que llegarían a la Región Metropolitana durante la próxima semana.

De acuerdo con el especialista, las precipitaciones comenzarían el día jueves 16 con el ingreso de un sistema frontal y podrían extenderse hasta el lunes 20 de julio.

El experto advirtió que se tratará de un episodio de lluvias intensas por momentos, por lo que la recomendación es despejar techumbres, canaletas y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones.





Sistema frontal también traerá fuertes vientos

Moncada explicó que no será un solo frente, sino un “tren de sistemas frontales” que avanzará por la zona central, dejando precipitaciones en distintas regiones del país durante varios días consecutivos.

En detalle, las lluvias comenzarían desde el miércoles en la Región del Maule y el jueves avanzarían hacia Santiago y también alcanzarían sectores del norte chico, incluso con precipitaciones en Atacama.

El sistema también llegará con características de temporal en el borde costero. Desde la región de Coquimbo hasta el Maule se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h.