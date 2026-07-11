Luto en el fútbol: Confirman muerte de mediocampista que disputó el Mundial 2026

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros”, indicó la SAFPU en redes sociales.

La Unión de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) confirmó este sábado la muerte de Jayden Adams a los 25 años.

El mediocampista de Mamelodi Sundowns había jugado tres partidos durante este Mundial 2026.

Jayden Adams murió a los 25 años

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado de un futbolista excepcional, pero jamás borrará el legado que Jayden Adams deja”, señaló la SAFPU en su cuenta de X.

En esa misma línea, agregaron: “Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica”.





“Descansa en paz, Jayden. Nunca te olvidaremos”, indicó el sindicato que se dedica a defender y proteger los derechos de los futbolistas profesionales sudafricanos.

Jayden jugó 116 minutos en el Mundial 2026 y, aunque formaba parte de Mamelodi Sundowns, en sus últimos años formó parte de la selección de fútbol de Sudáfrica.

Aunque no se ha confirmado la causa de su muerte, la BBC expuso que la policía había encontrado un cuerpo al interior de una casa en Schotschekloof, ubicado en Ciudad del Cabo.

Finalmente, Gayton McKenzie, el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, expuso que “cualquier información oficial será comunicada oportunamente por las partes correspondientes” e hizo un llamado a actuar con “moderación y compasión”.

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