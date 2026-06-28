Canadá vence a Sudáfrica y es la primera selección en octavos del Mundial 2026: Revive el minuto a minuto

El SoFi Stadium de Los Ángeles fue el escenario para el partido entre Sudáfrica y Canadá, que consagró el histórico paso de los anfitriones a octavos.

Canadá logró una agónica clasificación tras vencer por 1-0 a Sudáfrica en un partido válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, los norteamericanos son la primera selección clasificada a los octavos de la cita planetaria.

El encuentro se disputó con gran intensidad y escasas diferencias entre ambos equipos. Durante gran parte del compromiso, Sudáfrica mantuvo la posesión y logró contener los ataques canadienses.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una prórroga, Stephen Eustaquio apareció en el minuto 90+2 con un remate que venció al arquero sudafricano y desató la celebración del conjunto canadiense, que consiguió un histórico paso a octavos.





Canadá espera rival en los octavos de final

Con este resultado, Canadá se convirtió en la primera selección en instalarse en los octavos de final del Mundial 2026.

Ahora, los anfitriones deberán esperar a su próximo rival, que saldrá del partido entre Marruecos y Países Bajos.

Sudáfrica vs Canadá por el Mundial: Revive AQUÍ el partido

El partido de Sudáfrica ante Canadá, válido por los dieciseisavos de final del Mundial, lo puedes revivir GRATIS aquí con el minuto a minuto.