Suiza y Canadá avanzan a 16avos del Mundial 2026 y Bosnia espera como mejor tercero

En el otro duelo, Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar y quedó igualado con cuatro puntos con el anfitrión. Debido a la diferencia de goles, tendrá que esperar a los resultados de la table de mejores terceros para saber si avanza a la siguiente ronda.

Este miércoles se disputó la última fecha del Grupo B del Mundial 2026 que definió a Suiza y Canadá como los clasificados a los dieciseisavos de final de la copa.

En esta tercera fecha, Suiza se midió con Canadá y se quedó con la victoria por 2-1, asegurando el primer lugar del grupo y el paso a la siguiente fase.

Los europeos comencaron en ventaja gracias al gol de Rubén Vargas (46′), en el segundo tiempo aumentaron la cuenta minuto 57 gracias al tanto de Johan Muzambi.





Los locales no bajaron los brazos y lograron el descuento con el gol de Promise David en los 76 minutos de juego.

Bosnia aseguró el mejor tercero

En el duelo que se jugó en paralelo entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, el equipo bosnio se impuso por 3-1, asegurando su lugar como mejor tercero con cuatro puntos.

La apertura de la cuenta llegó gracias a la acción de Kerim Alajbegovic (29′). La selección europea consiguió ampliar su ventaja gracias a un gol en contra de Sultan Al Brake (34′), pocos minutos después.

Antes del final de la primera parte, Hassan Al Haydos anotó el descuento para Qatar a los 42′. Finalmente, Ermin Mahmic anotó el definitivo 3-1 para Bosnia con su gol al minuto 80.

El resultado dejó a Bosnia con cuatro puntos igualado con Canadá. Sin embargo los anfitriones tuvieron mejor diferencia de goles, por lo que avanzaron directo a la siguiente fase, mientras que los bosnios tendrá que esperar la tabla general de mejores terceros.

Distinta suerte corrió Qatar, que quedó eliminado de la Copa del Mundo tras sumar un punto en la fase de grupos.

Los clasificados a 16avos del Mundial 2026

Hasta ahora los equipos clasificados a 16avos del Mundial 2026 son:

Suiza

Canadá

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia