Partidos de HOY miércoles 24 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este miércoles se disputarán seis partidos en la tercera y última fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos A, B y C.

Este miércoles 24 de junio comienza la etapa decisiva de la fase de grupos del Mundial 2026, con partidos simultáneos. Esta 14° jornada del torneo contempla seis encuentros.

Los grupos A, B y C disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en horarios unificados: 15:00, 18:00 y 21:00 horas de Chile.

En el Grupo A, México ya aseguró el primer lugar de la zona. Mientras que en el Grupo C, Brasil lidera con cuatro puntos, aunque enfrentará a Escocia, cuadro que todavía tiene opciones de terminar en la cima.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial miércoles 24 de junio por Chilevisión

18:00 horas (Previa por CHV desde las 17:00) | Escocia vs Brasil – Grupo C

21:00 horas (Previa por CHV desde las 20:00) | República Checa vs México – Grupo A

Horarios de los partidos miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas | Suiza vs Canadá – Grupo B

15:00 horas | Bosnia vs Catar – Grupo B

18:00 horas | Escocia vs Brasil – Grupo C (Transmite CHV)

18:00 horas | Marruecos vs Haití – Grupo C

21:00 horas | República Checa vs México – Grupo A (Transmite CHV)

21:00 horas | Sudáfrica vs Corea – Grupo A

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: