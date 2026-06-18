México vs Corea del Sur: Sigue aquí el minuto a minuto del partido por el Mundial

México y Corea del Sur se enfrentan en Guadalajara en un partido clave por el liderato del Grupo A. Ambas selecciones llegan encendidas tras ganar en el debut.

México vuelve a la escena en el Mundial 2026, chocando este jueves ante Corea del Sur en un atractivo partido por el Grupo A.

Tras el sólido triunfo en el debut contra Sudáfrica, Los Aztecas sueñan con seguir pegando fuerte en la cita planetaria y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El rival en esta ocasión son Los Tigres de Asia, un ordenado cuadro que llega muy motivado al vencer en el estreno a República Checa.





Hora del partido entre México y Corea del Sur

El encuentro de México ante Corea del Sur inicia a las 21:00 horas de Chile de este jueves 18 de junio.

La sede para este crucial compromiso es el Estadio Guadalajara de México, donde se esperan más de 45 mil hinchas en las tribunas.

México vs Corea del Sur por el Mundial: Sigue aquí el partido

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