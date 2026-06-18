¿Qué hacía ahí? Maluma sorprendió con inesperado rol junto a Luis Díaz tras victoria de Colombia ante Uzbekistán
El intérprete de “Borró cassette” hizo acto de presencia en la ceremonia de premiación al mejor jugador del partido, tras la victoria de los cafetaleros frente a la selección asiática.
Colombia debutó en su séptima Copa del Mundo el miércoles 17 de junio con una victoria por el Grupo K de tres a uno contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Triunfo que tuvo una sorpresiva aparición que llamó la atención de los hinchas: Maluma.
Pese a un reñido primer tiempo, el delantero Luis Díaz hizo el primer acercamiento del cuadro cafetero al arco con un tiro que llegó al palo. Pese a eso, el jugador de 29 años se destacó al desempatar el marcador de 1-1 con un gol al 64’.
Su brillante actuación frente a Uzbekistán le ganó a Luis Díaz ser elegido como el MVP, el mejor del partido, por su rendimiento clave para el triunfo colombiano ante el inicio del torneo.
Este emotivo momento estuvo dirigido por nada más ni nada menos que el cantante Maluma, quien le entregó el reconocimiento al atacante de la selección colombiana y lo felicitó por su desempeño en el debut de los cafeteros en el Mundial 2026.