Uzbekistán vs Colombia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial 2026

Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, los Cafeteros comenzaron con el pie derecho su participación en la Copa Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Uzbekistán.

Colombia se llevó la victoria en su primer partido de la Copa Mundial 2026, imponiéndose frente a Uzbekistán con tres goles contra uno.

Fue el golazo de Daniel Muñoz el encargado de imponer a “Los Cafeteros” a los 40’ de su debut en el torneo, rompiendo la brecha de cero goles.

Los “Lobos Blancos” empataron el marcador con el tanto de Abbosbek Fayzullaev (60′), que aprovechó un rebote para apuntar al arco y anotar. Sin embargo, la paridad fue quebrantada por el golazo del delantero colombiano, Luis “Lucho” Díaz en el 64´.

En los últimos segundos del partido, Jáminton Campaz anotó el gol que cerró el encuentro contra Uzbekistán con una victoria para los “Cafeteros” de 3-1 en el Estadio Ciudad de México.