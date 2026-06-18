Con gol y asistencia de Luis Díaz: Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut en el Mundial

Los cafetaleros fueron la última selección sudamericana en presentarse en el Mundial 2026 y tuvieron serias complicaciones para superar a los asiáticos comandados por Fabio Cannavaro.

La selección colombiana, de la mano de un inspirado Luis Díaz, cumplió con su rol de favorito ante Uzbekistán y lo venció 3 a 1 en su debut mundialero por el Grupo K en el Estadio Ciudad de México.

El cuadro cafetalero tenía la obligación de sumar sus primeras unidades en el torneo internacional para empinarse en el pole de su zona, que comparte con Portugal, República Democrática del Congo y los asiáticos.

En un encuentro trabado e impreciso en sus primeros minutos, los uzbekos intentaron replegarse para evitar las embestidas de los colombianos y esperar el contrataque, provocando que el trámite entrara en un terreno letárgico.





La inspiración de Luis Díaz hizo despertar a Colombia

No obstante, el cerrojo asiático no tardaría en romperse y, tras una gran asistencia del volante del Bayern Múnich, Daniel Muñoz (40′) empalmó una habilitación que hizo gritar al estadio repleto de público cafetalero.

En el complemento, la sorpresa llegó al Estadio Ciudad de México cuando Abbosbek Fayzullaev (60′) aprovechó un mal rebote del portero Camilo Vargas para poner las tablas en el marcador.

Pese al golpe, apareció Luis Díaz (65′) para mostrar su categoría y, con un remate raso, volvió a llevar la alegría al público colombiano.

Tras ello, los cafetaleros siguieron atacando hasta que, en los descuentos, Jáminton Campaz (90+9′) cerró el marcador con un cabezazo certero.

¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Uzbekistán?

Los cafetaleros se preparan para recibir a República Democrática del Congo el martes 23 de junio, a las 22:00 horas, en el Estadio de Guadalajara.

Por parte de los asiáticos, deberán medir fuerza contra Portugal el martes 23 de junio, a las 13:00 horas, en el Estadio de Houston.