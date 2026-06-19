Brasil vs Haití: Sigue aquí el minuto a minuto del partido por el Mundial

Brasil disputa su segundo partido en el Mundial ante Haití. Los Pentacampeones buscan la victoria para no complicar su clasificación a la siguiente ronda.

Brasil salta a la cancha este viernes para disputar un partido vital ante Haití, rival al que se mide por la fecha 2° del Grupo C del Mundial 2026.

La Verdeamarela viene de un apretado empate contra Marruecos, por lo que necesita ganar para no complicar su clasificación a la próxima ronda.

De cara a este encuentro, el entrenador Carlo Ancelotti nuevamente no contará con Neymar que sigue sin sumar minutos en la cita planetaria por molestias.





Hora del partido entre Brasil y Haití

El duelo de Brasil ante Haití inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 19 de junio.

El escenario para este crucial cotejo el Estadio de Philadelphia, recinto en el que se esperan casi 70 mil personas en las tribunas.

Brasil vs Haití por el Mundial: Sigue aquí el partido

El compromiso entre los Pentacampeones contra Los Granaderos lo puedes seguir GRATIS acá con el minuto a minuto.