“Home office”: El irónico comentario de Lula sobre la convocatoria de Neymar en Brasil para el Mundial

El presidente de Brasil no quedó al margen sobre la situación del delantero, quien no ha podido sumar minutos en el Mundial.

El presidente de Brasil Lula da Silva lanzó un sarcástico comentario sobre la situación de Neymar, quien no ha podido debutar con el Scratch en el Mundial por problemas físicos.

Durante un acto oficial en Belo Horizonte, el mandatario se refirió a la situación del delantero del Santos y afirmó: “Ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo”.

El jefe de Estado local indicó que dicho comentario surgió de un posteo en internet que observó, aprovechando de hablar sobre la tecnología.





“Algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”, comentó Lula, hincha acérrimo del Corinthians.

La situación del ariete de 34 años sigue siendo tema en La Verdemarela, teniendo en cuenta que no apareció contra Marruecos y tampoco sumará minutos en el partido de este viernes contra Haití.

Pese a sus lesiones, Ney sigue contando con la confianza del entrenador Carlo Ancelotti que pretende tenerlo contra Escocia o en las siguientes fases.