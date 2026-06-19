Partidos de HOY viernes 19 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este viernes se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos C y D.

Este viernes 19 de junio se vivirá la novena jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso a la cancha de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen.

En tanto, Escocia se enfrentará a Marruecos en un duelo por el Grupo C, zona que lidera tras la primera fecha. Y dos sudamericanos vuelven al campo de juego con la misión de sumar puntos.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial viernes 19 de junio por Chilevisión

15:00 horas (Previa por CHV desde las 14:00) | Estados Unidos vs Australia – Grupo D

18:00 horas (Previa por CHV desde las 17:00) | Escocia vs Marruecos – Grupo C

Horarios de los partidos viernes 19 de junio en el Mundial 2026

15:00 horas | Estados Unidos vs Australia – Grupo D (Transmite CHV)

18:00 horas | Escocia vs Marruecos – Grupo C (Transmite CHV)

21:00 horas | Brasil vs Haití – Grupo C

00:00 horas | Turquía vs Paraguay – Grupo D

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: