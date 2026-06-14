¿Ignorado por sus compañeros? El gesto hacia Neymar que desató la polémica en Brasil

Pareciera ser que los ánimos de los brasileños no fueron los mejores en su apertura del Mundial 2026 o las relaciones entre compañeros no son las mejores.

Un complejo inicio tuvo la selección brasileña en el Mundial 2026 tras empatar contra Marruecos por el Grupo C de la cita planetaria.

Durante una pausa de hidratación, Neymar, que permanecía en la banca debido a una lesión, se acercó a conversar con Vinicius y Bruno Guimarães. Sin embargo, el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales.





El comentado acercamiento de Neymar a sus compañeros

Lejos de ser interpretada como una escena amistosa, numerosos usuarios destacaron que mientras Neymar intentaba hablar con ambos futbolistas, estos apenas le prestaban atención e incluso le daban la espalda, incluido Vinicius, una de las figuras del encuentro.

Las imágenes muestran que, ante la aparente falta de respuesta, el atacante incluso tiró de la camiseta de uno de sus compañeros para intentar captar su atención. Tras varios segundos gesticulando y conversando sin mayor interacción, Neymar se alejó visiblemente incómodo.

La secuencia generó un intenso debate entre los hinchas. Mientras algunos sostienen que el registro fue sacado de contexto y exagerado en redes sociales, otros creen que refleja una pérdida de influencia del exjugador del PSG y Barcelona dentro del plantel brasileño.