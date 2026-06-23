Uno por uno: Así se estarían jugando los dieciseisavos de final del Mundial con los actuales resultados

A falta de varios partidos para el cierre de la primera ronda, las selecciones comienzan a tomar nota sobre sus posibles rivales para la siguiente fase.

El Mundial 2026 está entrando poco a poco en fases decisivas, con las diferentes selecciones intentado meterse en los dieciseisavos.

Esta etapa poco a poco va tomando color y hasta el momento se estarían dando tremendas llaves, todo esto a falta de que se cierren los grupos.

Los germanos ya aseguraron su cupo en la siguiente ronda al igual que México, Estados Unidos, Argentina, Francia y Noruega.





El posible camino de Argentina en la próxima fase del Mundial

Uno de los que analiza su camino es La Albiceleste, quienes estarían chocando de forma momentánea con Uruguay en un cruce sudamericano.

El cuadro marca que posteriormente se toparían con Irán o Australia y en unos hipotécicos cuartos de final con Portugal.

Por otro lado, Brasil estaría chocando en un atractivo duelo con Japón y Colombia iría a enfrentar a Ghana.

Los posibles cruces de dieciseisavos de final del Mundial

Alemania vs Escocia: Lunes 29 de junio

Francia vs Suecia: Martes 30 de junio

Corea del Sur vs Suiza: Domingo 28 de junio

Países Bajos vs Marruecos: Lunes 29 de junio

Colombia vs Ghana: Jueves 2 de julio

España vs Austria: Jueves 2 de julio

Estados Unidos vs Argelia: Miércoles 1 de julio

Egipto vs República Checa: Miércoles 1 de julio

Brasil vs Japón: Lunes 29 de junio

Costa de Marfil vs Noruega: Martes 30 de junio

México vs Cabo Verde: Martes 30 de junio

Inglaterra vs República Democrática del Congo: Miércoles 1 de julio

Argentina vs Uruguay: Viernes 3 de julio

Australia vs Irán: Viernes 3 de julio

Canadá vs Bélgica: Jueves 2 de julio

Portugal vs Paraguay: Viernes 3 de julio

*Los cruces están ordenados de forma en la que quedaría el cuadro hacia la final.

**Estas son las llaves momentáneas a la espera del cierre de la fase de grupos. Se irá actualizando con los nuevos resultados.