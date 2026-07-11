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Partidos de HOY sábado 11 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

En esta jornada se definirán las dos últimas selecciones que pasarán a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este sábado se llevarán a cabo los últimos dos partidos de cuartos de final del Mundial 2026, en una jornada que enfrentará a selecciones que han sorprendido y a otros clásicos de la cita planetaria.

Iniciando el día con un duelo entre dos europeos, el público estará dividido entre la promesa Erling Haaland y el histórico delantero Harry Kane.

Por otro lado, el séquito de Lionel Messi dará cuenta de cuánto desea una 4ª Copa del Mundo al enfrentarse a la selección suiza que llegará sin su mediocampista estrella, Johan Manzambi.

Recuerda que puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial jueves 2 de julio por Chilevisión

  • 21:00 horas | Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City, Estados Unidos. Previa desde las 20:00 horas en Chilevisión.

Horario de partidos sábado 11 de julio en el Mundial 2026

  • 17:00 horas: Noruega vs Inglaterra
  • 21:00 horas: Argentina vs Suiza

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión
  • Sitio web oficial de Chilevisión
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles y SmartTV
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