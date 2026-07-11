Partidos de HOY sábado 11 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

En esta jornada se definirán las dos últimas selecciones que pasarán a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Este sábado se llevarán a cabo los últimos dos partidos de cuartos de final del Mundial 2026, en una jornada que enfrentará a selecciones que han sorprendido y a otros clásicos de la cita planetaria.

Iniciando el día con un duelo entre dos europeos, el público estará dividido entre la promesa Erling Haaland y el histórico delantero Harry Kane.

Por otro lado, el séquito de Lionel Messi dará cuenta de cuánto desea una 4ª Copa del Mundo al enfrentarse a la selección suiza que llegará sin su mediocampista estrella, Johan Manzambi.





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Partidos del Mundial jueves 2 de julio por Chilevisión