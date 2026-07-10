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España vs Bélgica | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El reñido partido concluyó con el triunfo de España, que amplió la brecha en el complemento y aseguró su cupo en la semifinal del Mundial.

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

España sumó un nuevo logro en su historia en el Mundial. La Furia Roja se impuso con un 2-1 en los cuartos de final y continúa en la carrera por el título.

El contador se abrió con el gol del español Fabián Ruiz al minuto 30, imponiendo a la selección de Luis de la Fuente por unos buenos minutos.

Sin embargo, el empate llegó 11 minutos después con la respuesta del delantero belga Charles De Ketelaere, igualando 1-1 a ambas escuadras.

Fue el tanto de Mike Merino a último minuto (88’) el que logró clasificar a España en la semifinal del Mundial, instancia en la que deberá enfrentarse a Francia para defender su puesto en el torneo.

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