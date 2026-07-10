España vs Bélgica | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El reñido partido concluyó con el triunfo de España, que amplió la brecha en el complemento y aseguró su cupo en la semifinal del Mundial.

España sumó un nuevo logro en su historia en el Mundial. La Furia Roja se impuso con un 2-1 en los cuartos de final y continúa en la carrera por el título.

El contador se abrió con el gol del español Fabián Ruiz al minuto 30, imponiendo a la selección de Luis de la Fuente por unos buenos minutos.

Sin embargo, el empate llegó 11 minutos después con la respuesta del delantero belga Charles De Ketelaere, igualando 1-1 a ambas escuadras.

Fue el tanto de Mike Merino a último minuto (88’) el que logró clasificar a España en la semifinal del Mundial, instancia en la que deberá enfrentarse a Francia para defender su puesto en el torneo.