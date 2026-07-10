España vs Bélgica: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

España y Bélgica se miden este viernes por los cuartos de final del Mundial, partido que se juega ante una multitud en Los Ángeles.

España quiere seguir soñando con el título en el Mundial, afrontando este viernes un durísimo partido ante Bélgica por los cuartos de final.

La Furia Roja eliminó nada menos que a Portugal en la fase anterior, aprovechando un gol casi al cierre del segundo tiempo del volante Mikel Merino.

Por su parte, Los Diablos Rojos parecen haber dejado atrás un convulsionado arranque de torneo que incluyó polémicas y hasta discusiones en cancha, alcanzando esta instancia al golear a Estados Unidos.





España vs Bélgica por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de España ante Bélgica, válido por los cuartos de final del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este atractivo duelo lo puedes ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver España vs Bélgica GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver este choque de cuartos de final, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de España vs Bélgica?

El compromiso entre las selecciones europeas inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 10 de julio, disputándose en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

La previa la puedes disfrutar desde las 13:30 horas por Chilevisión con datos, formaciones y mucho más.