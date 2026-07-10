El descargo de jugador de Colombia que fue amenazado tras eliminación del Mundial: “Vivir con miedo”

Jáminton Campaz se manifestó luego de los hostigamientos recibidos en redes sociales, donde se le culpó por la caída de Los Cafeteros ante Suiza en octavos de final.

Un fuerte descargo realizó Jáminton Campaz, jugador de Colombia que recibió amenazas de muerte tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Suiza en octavos de final.

El delantero, apodado “Bicho”, falló una clara ocasión en el tiempo extra, siendo uno de los más hostigados por la derrota de Los Cafeteros en los penales.

Tras la viralización de intimidantes mensajes, el futbolista de Rosario Central se manifestó en redes sociales y remarcó que “desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial”.

“Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, agregó.

Junto con valorar el apoyo de “quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles”.





Jáminton Campaz rompe el silencio tras brutales amenazas

Campaz remarcó que “a todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”.

“Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, añadió.

Finalmente, el ariete de 26 años le dio un mensaje a su país: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

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