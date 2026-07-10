Argentina vs Suiza por el Mundial: Cuándo juegan, hora y cómo ver EN VIVO el partido

La Albiceleste afronta un nuevo reto en busca de la cuarta estrella, midiéndose a una sólida selección que viene de eliminar a Colombia.

Los cuartos de final del Mundial finalizarán con el partido entre Argentina y Suiza, selecciones que jugarán este sábado a partir de las 21:00 horas de Chile.

El vigente campeón quiere seguir en la ruta hacia su cuarta estrella, apostando a lo que pueda hacer un intratable Lionel Messi que ha anotado en todos los encuentros que disputó en esta cita planetaria.

Su rival en esta oportunidad es el elenco europeo, quienes cuentan con varios jugadores reconocidos y que viene de eliminar a Colombia.





¿Cómo ver EN VIVO el partido de Argentina vs Suiza por el Mundial?

El partido de Argentina ante Suiza será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

A nuestra señal abierta se suma la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV, donde puedes ver totalmente gratis y online el cotejo.

¿Quién será el árbitro del partido entre Argentina y Suiza?

El árbitro designado para este duelo fue el portugués Joao Pinheiro, de 38 años que tiene amplia experiencia a nivel internacional.

El ganador de este cruce se medirá al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega que juegan en la misma jornada.