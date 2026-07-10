Natasha Chaalan encendió las redes sociales al subir un video en el que propuso usar la camiseta del capitán trasandino para diferentes labores. El registro tiene más de 24 millones de reproducciones.

La polémica clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial sigue dejando repercusiones. Ahora, una tiktoker egipcia encendió las redes al proponer utilizar una camiseta de Lionel Messi como trapero.

Se trata de Natasha Chaalan, quien subió un irónico video en el que usó la poléra del capitán de La Albiceleste para labores del hogar.

La publicación se expandió rápidamente entre los usuarios, alcanzando más de 24 millones de reproducciones en solamente dos días.





La molestia de la joven hincha, y de varios integrantes del plantel de Los Faraones, radica en el gol anulado a instancias del VAR por una supuesta falta a Lisandro Martínez en la previa.

A esto se sumó el reclamo por un penal no cobrado a Mohamed Salah, el que no se tomó en cuenta y que derivó en el 3-2 marcado por Enzo Fernández en los descuentos del segundo tiempo.

La radical medida que tomo tiktoker egipcia tras subir video

Tras la viralización del registro, Chaalan, identificada como @natooshchaa en TikTok, decidió bloquear todos los comentarios.

En un segundo video, la influencer se mostró tomando café con una camiseta de España y portando una fotografía de Erling Haaland.

“Apoyando a todos los demás”, escribió junto a emojis de las selecciones que siguen en carrera en este Mundial.

Mira el video acá