“Un vikingo sin igual”: Tigresa del Oriente sorprende con canción dedicada a Erling Haaland por el Mundial 2026

La cantante peruana se sumó a la admiración que ha generado el delantero noruego en el Mundial 2026, donde ha llevado a su selección a cuartos de final y anhela la clasificación a semis.

El furor que ha ocasionado Erling Haaland en el Mundial 2026 ha demostrado no tener barreras geográficas.

En las últimas horas la Tigresa del Oriente sorprendió dedicándole una canción que rápidamente se difundió a través de sus redes sociales.

En sus cuentas oficiales, la cantante peruana compartió su propia versión de la canción Moscú, de Dschinghis Khan (1979), cambiando la letra original por versos dedicados al delantero noruego.

“¡Para mi amor platónico, Halaand!”, escribió en la descripción de la publicación.





Tigresa del Oriente estrena nuevo hit dedicado a Erling Haaland

La canción comienza con una presentación en la que la Tigresa del Oriente señala que el delantero del Manchester City “no es un humano, es Haaland”.

Luego, en los distintos versos destaca la velocidad del futbolista y las capacidades que lo han convertido en una de las figuras de Noruega y la cita planetaria.

“Es de otro planeta, mete muchos goles“, “un vikingo sin igual, es mitad androide” y “Está un poco loco, celebra como un robot“, son algunas de las frases dedicadas al futbolista.

Finalmente, la intérprete de “En tus tierras bailaré” les mandó “garritas vikingas de tu Tigresa del Oriente“.

Mira acá el video difundido: