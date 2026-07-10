¿El último baile de Bélgica? Las figuras que aún sobreviven de su generación dorada en el Mundial 2026

Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku y Axel Witsel son los únicos cuatro referentes que quedan de aquella Bélgica que irrumpió y sorprendió al mundo en las copas de 2014 y 2018.

La selección de Bélgica enfrentará a España por los cuartos de final del Mundial 2026 en el que podría ser para muchos el último baile de las estrellas más destacadas de que han tenido los Diablos Rojos en los últimos años.

Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku y Axel Witsel son los exponentes que quedan de la generación dorada belga que irrumpió con fuerza en el Mundial de 2014.

El partido está programado para las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles y podrás seguir a través de las pantalla de Chilevisión con la previa desde las 13:30 horas.





Las últimas estrellas de la generación dorada de Bélgica

El Mundial de Brasil 2014 fue el escenario en el que la Selección de Bélgica regresó a la primera línea del fútbol con el cartel de equipo emergente y con gran potencial.

En ese entonces el elenco estaba plagado de reconocidas figuras como:

Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Eden Hazard, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Marouane Fellaini.

De ellos, solo cuatro se mantienen en el equipo en la actualidad:

Kevin De Bruyne: Debutó con la selección de Bélgica en 2010 y se convirtió en el principal conductor de la denominada “generación dorada”. Fue una de las grandes figuras del histórico tercer lugar obtenido en el Mundial de Rusia 2018 y representó a su país en los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026.

Thibaut Courtois: Ingresó al elenco en 2011 y su actuación más destacada llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde fue clave para que los Diablos Rojos alcanzaran el tercer lugar y recibió el Guante de Oro como el mejor portero del torneo.

Romelu Lukaku: Hizo su debut con la selección absoluta de Bélgica en 2010 y se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Es considerado el principal referente ofensivo de la generación más exitosa del fútbol belga, disputando los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026.

Axel Witsel: Debutó con la selección de Bélgica en 2008 y durante más de 15 años ha sido una pieza fundamental en el mediocampo por su equilibrio, inteligencia táctica y experiencia. Integró la denominada “generación dorada”, participando en los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026.

El éxito de Bélgica en los últimos mundiales

Mundial de Brasil 2014

Bélgica regresó a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia y cumplió una destacada actuación al alcanzar los cuartos de final. Su camino terminó en cuartos tras caer por 1-0 frente a Argentina, que posteriormente fue subcampeón del torneo.

Mundial de Rusia 2018

Bélgica firmó la mejor campaña de su historia en los Mundiales al conseguir el tercer lugar. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos y eliminó a Japón en octavos de final con una histórica remontada por 3-2. En cuartos venció 2-1 a Brasil, uno de los favoritos al título, antes de caer por la mínima ante Francia en semifinales. Finalmente, derrotó 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, logrando el mejor resultado de su historia en una Copa del Mundo.

Mundial de Qatar 2022

Llegaron como una de las selecciones favoritas, pero protagonizó una de las grandes decepciones del torneo al quedar eliminada en la fase de grupos. Tras vencer 1-0 a Canadá, perdió 2-0 frente a Marruecos y empató sin goles con Croacia, resultados que la dejaron en el tercer lugar del Grupo F, marcando el inicio del fin de la generación dorada.