De Diego Maradona a Romario y Kylian Mbappé a Harry Kane. Esos son algunos de los nombres que han inspirado a algunos de los personajes más icónicos de los manga y anime Supercampeones y Blue Lock.

La selección japones se fue del Mundial 2026, pero el campeonato no ha abandonado a Japón. Al menos en internet: Los usuarios de redes sociales han recordado dos populares anime y manga que tienen algo que decir sobre el fútbol de la vida real: Supercampeones y Blue Lock.

Ambas historias giran entorno al balón y cuentan con cientos de referencias a futbolistas reales, incluso algunos cuentan con sus versiones especialmente dibujadas para las populares ficciones japonesas.





Supercampeones

El manga y anime escrito por Yoichi Takahashi fue el primer golazo internacional de Japón vinculado al fútbol.

La historia que inicialmente siguió a Oliver Atom (Tsuaba Ozora) como un escolar bueno para la pelota con el Niupi (Nankatsu) nos llevó por clubes como el Brancos (Sao Paulo) y Cataluña (Barcelona) a la selección nipona, donde se cruzó con los mejores jugadores del mundo en versión anime .

Juan Díaz – Diego Maradona

Ricardo Espadas – Jorge Campos

Gino Hernández – Dino Zoff

Karl-Heinz Schneider – Karl Heinz Rummenigge

Rivaul – Rivaldo

Roberto Hongo/Sedinho – Sócrates

Carlos Santana – Romario

Alan Pascal – Pedro Pasculli

Davi Willem Arminus – Edgard Davids

Callusillas – Iker Casillas

Hermann Kaltz – Manfred Kaltz

Ramón Victorino – Waldemar Victorino

Pero ellos no son los únicos cracks reales que tiene un clon en las páginas. En el manga también aparecen Roberto Carolus (Roberto Carlos) y Radunga (Dunga). Nombres ficticios para evitar problemas de derechos de imagen y licencias comerciales. Excepto Roberto Baggio, quien aparece con nombre y todo en la historia.

Un caso aparte es el de Elle Sid Pierre (Pierre LeBlanc o Alcide Pierre, en español). Los fans siempre han creído que El artista del campo está basado en el volante Emanuelle Petit, ya que ambos comparten la larga cabellera rubia y una posición similar en el campo, pero esto no es así.

La primera vez que apareció Pierre en el manga fue en 1983, en el capítulo llamado “El comienzo del nuevo desafío”. Mientras que Petit nació en 1970 y en ese momento tenía sólo 13 años, por lo tanto no es posible que haya servido de inspiración.

¿Entonces por qué la confusión? En occidente, especialmente en Chile, Supercampeones fueron un fenómeno durante los ’90 y principio de los ’00, mismo periodo en el que el francés brillaba en el Arsenal, Barcelona y con la selección francesa.

Blue Lock

Casi 25 años después del estreno de Capitán Tsubasa, otro manga tomó el relevo y se convirtió en la nueva sensación del anime de fútbol: Blue Lock.

La historia de Muneyuki Kaneshiro y el ilustrador Yusuke Nomura está repleta de guiños a jugadores reales, aunque acá las referencias no son tan directas, ya que se toman habilidades o características específicas de leyendas internacionales y se les traspasa a los personajes, como han confirmado los autores.

Yoichi Isagi – Filippo Inzaghi



Julian Loki – Kylian Mbappé



Noel Noa – Robert Lewandowski



Adam Blake – Harry Kane



Leonardo Luna – Fernando Torres



Pablo Cavasoz – Paulo Dybala



Ryusei Shidou – Zlatan Ibrahimovic



Shouei Barou – Mario Balotelli

