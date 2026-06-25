El día que Japón venció a Brasil: Así fue el duelo de los Supercampeones que se repetirá en el Mundial 2026

El cruce confirmado entre Brasil y Japón por los 16avos del Mundial 2026 revive el inolvidable partido de Supercampeones en que Oliver Atom llevó a la selección nipona a derrotar a la poderosa Canarinha de Carlos Santana en el Mundial Juvenil.

El lunes 29 de junio se vivirá uno de los esperados duelos del Mundial 2026: Brasil se medirá ante Japón en los 16avos. Un partido que tiene un inolvidable antecedente para los nipones… aunque haya sido en el manga de Los Supercampeones o Capitan Tsubasa.

El equipo de Tsubasa Ozora (Oliver Atom) venció a los brasileños liderados por Carlos Santana en la final del Mundial Juvenil, en el arco World Youth (1994-1997). Ambas selecciones Sub-20 se enfrentaron por la copa en el Estadio Nagai en Osaka a principios de los ’90.

La generación dorada del fútbol japonés logró dejar el trofeo en casa, tras una dramática victoria ante la Canarinha por un ajustado 3-2 con gol de oro en la prórroga.

Alineaciones de Japón vs Brasil en los Supercampeones

Los Samurai Azules saltaron a la cancha con un 4-4-2, con la estrella que militaba en el Sao Paulo como capitán y dirigidos por Minato Gamo.

Portero: Benji Price (Genzo Wakabayashi)

Benji Price (Genzo Wakabayashi) Defensas: Ryo Ishizaki (Bruce Harper), Jito Hiroshi (Víctor Clifford), Makoto Soda (Guillermo), Jun Misugi (Andy Johnson)

Ryo Ishizaki (Bruce Harper), Jito Hiroshi (Víctor Clifford), Makoto Soda (Guillermo), Jun Misugi (Andy Johnson) Mediocampo: Hikaru Matsuyama (Armand Callahan), Mitsuru Sano, Shingo Aoi, Tsubasa Ozora (Oliver Atom)

Hikaru Matsuyama (Armand Callahan), Mitsuru Sano, Shingo Aoi, Tsubasa Ozora (Oliver Atom) Delanteros: Steve Hyuga (Kojiro Hyuga), Shun Nitta (David Everett)

Los dirigidos por Roberto Sedinho (Roberto Hongo) y capitaneados por Alberto se pararon con el mismo 4-3-3 con el que marcaron 30 goles en cinco partidos.

Portero: Salinas

Salinas Defensas: Giorgi, Alberto, Casa Grande, Senaldo

Giorgi, Alberto, Casa Grande, Senaldo Mediocampo: Branco, Dugo, Silva

Branco, Dugo, Silva Delanteros: Pepe, Carlos Santana, Luciano Leo





La soñada victoria de Japón contra Brasil

El encuentro lo comenzó dominando con claridad Brasil con su juego colectivo y cortando todos los circuitos nipones, impidiendo que Tsubasa participe en el juego.

Genzo hizo lo que pudo parando las 18 embestidas brasileñas comandadas por el cyborg del fútbol, mientras que Salinas no se complicó con el único tiro de Hyuga. El primer tiempo terminó 0-0.

En el complemento, el 1-0 llegó a los 59′ con una pirueta en el aire de Santana, tras una jugada colectiva de los tres delanteros de la verdeamarelha, convirtiéndose en el pichichi del torneo con 16 goles.

Tras la anotación se produjo el primer cambio: Sano le dio el relevo a Misaki, pese a que el artista del campo arrastraba una severa lesión en la rodilla izquierda.

La dupla de oro de Japón lo cambió todo. Hicieron circular el balón por todo el campo, hasta que un rebote de Salinas fue capturado por el propio Ozora y marcó el 1-1 a los 69’, introduciéndose con pelota y todo dentro del arco.

A los 88′, Hyuga tomó un pase de taco de Tsubasa, quien se lanzó al ataque con Misaki rompiendo la defensa brasileña. El Tigre les devolvió la asistencia y la Golden Combi encajó de volea su clásico tiro gemelo y dieron vuelta el marcador. 2-1.

Cuando el reloj señalaba los 89′ entró el arma secreta de Roberto: El rey del fútbol Natureza portando la 10.

Una vez en cancha, la última carta de la Canarinha se puso en marcha: Dejó atrás rápidamente a Ozora y, con una tijera en el aire que se fabricó solo, Natureza batió desde fuera del área a Genzo para el 2-2 a los 90+1. Pitazo y final del tiempo reglamentario.

En el primer tiempo extra, el Príncipe del Sol inició una jugada en solitario que continuó Hyuga. Pase para Misaki y un centro elevado al área que se disputaron Tsubasa y Natureza. En el aire, el capitán se sacó una chilena imparable a los 96’ que terminó al fondo de la red. 3-2 definitivo. Japón campeón del Mundial Sub-20.

¿Y la versión anime?

Esta no es la única vez que Japón se enfrentó a Brasil en el manga de Yoichi Takahashi. En un arco posterior llamado Rising Sun (2013-2023), la Sub-23 nipona disputó la medalla de Oro frente a los pentacampeones en unos ficticios Juegos Olímpicos disputados en Madrid.

La historia de ese partido terminó en Rising Sun: The Final (2023-2024), una publicación especial en base a storyboards y no paneles acabados, debido a problemas de salud del mangaka.





Otro dato interesante es que en redes sociales circulan imágenes del anime de Los Supercampeones: Road to 2002 (2001-2004) donde también se enfrentan a Brasil, pero esto nunca sucedió realmente.

Esta temporada del anime es una adaptación libre del arco World Youth del manga original y el capítulo final insinúa el encuentro recién narrado, pero jamás fue llevado a la pantalla y la temporada termina antes del inicio del juego. Algo que los fans de los anime de deporte conocen bien. Quizás algún tengamos este encuentro en formato de película, como sucedió con The First Slam Dunk.

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