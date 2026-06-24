¿Alerta de partidazo? El posible rival de Brasil para los dieciseisavos de final del Mundial

Tras la gran victoria sobre Escocia en el cierre del Grupo C, Brasil comienza a pensar en el complejo desafío que se viene.

Brasil aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de vencer 3-0 a Escocia este miércoles en Miami.

Transcurridas las tres fechas del Grupo C, La Verdeamarela alcanzó los 7 puntos y terminó en el primer lugar por arriba de Marruecos (5), los mismos británicos (3) y Haití (0).

¿Quién será el próximo rival de Brasil en el Mundial?

El posible rival de Brasil en la siguiente fase del Mundial sería nada menos que Japón, escuadra que actualmente está segunda en el Grupo F.





A la espera de los resultados finales de esta zona, que se sabrán este miércoles, los nipones chocarían contra La Canarinha el próximo lunes 29 de junio.

Sin embargo, la situación podría cambiar y el cruce finalmente podría ser Suecia o hasta el mismísimo Países Bajos.

Cabe recordar que el entrenador Carlo Ancelotti sigue esperando por la recuperación total de Neymar, quien sumó minutos solamente en el triunfo con Escocia