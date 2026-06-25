Debutó Neymar: Revisa sus impresiones luego de sus primeros minutos en este Mundial 2026

El delantero de la selección brasileña reveló sus planes para el resto de la Copa del Mundo.

Este miércoles Neymar Jr. debutó en el Mundial 2026 durante el encuentro entre la selección brasileña y su similar de Escopcia, partido que finalizó con un 3-0 en favor del scratch que confirmó su paso a los dieciseisavos de final en la cita planetaria.

Tras este enfrentamiento, en el que el delantero solo jugó los minutos finales, Neymar dio sus primeras impresiones, indicando que fue “una emoción muy grande estar volviendo con la selección”.

“Ahora a seguir mejorando para que pueda tener más minutos”, detalló el futbolista del Santos.