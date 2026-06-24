Pensó que era un fanático y le bloqueó el paso: Guardia frustró emotivo encuentro de Neymar con su hijo tras victoria ante Escocia

El momento en que Davi Lucca se acercó a la estrella brasileña se volvió rápidamente viral luego de que un miembro de la seguridad lo confundiera con un hincha.

El partido entre Brasil y Escocia en el Mundial 2026 terminó con la victoria de La Canarinha por 3-0, donde Neymar volvió a la selección tras su lesión y debutó en el torneo con una aplaudida aparición. Una jornada que se volvió viral por más de un motivo.

Luego de perderse los primeros partidos por una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha sufrida en Santos, el delantero fue ovacionado en su esperado ingreso ante Escocia.

Una celebración que se volvió viral

En medio de los vitoreos de los hinchas, Neymar reemplazó a Matheus Cunha y sumó sus primeros minutos en la Copa del Mundo tras su ausencia en los duelos ante Marruecos y Haití.

El delantero celebró su regreso con su familia, un conmovedor momento captado por las cámaras.

¡LA EMOCIÓN DE COMPARTIRLO CON LOS SUYOS! Neymar emocionado al reencontrarse con su familia tras volver a jugar una Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial

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Sin embargo, el reencuentro del jugador del Santos con sus seres queridos sufrió un percance cuando su primogénito, Davi Lucca, trató de acercarse a él desde las gradas, siendo detenido por una de las guardias del Hard Rock Stadium.

“ Neymar Jr. llamando a su hijo Davi (y la mujer pensando que era un niño tratando de invadir el campo) ”, escribió un usuario de X, compartiendo y viralizando esta confusión que despertó todo tipo de reacciones de los internautas, que escribieron cosas como:

“Neymar siendo el mejor papá”.

“Claro. Es su trabajo”.

“Este chico debe estar orgulloso de su padre; Neymar brilló mucho antes de lesionarse”.

“Me pareció gracioso que dijera ‘mi padre, mi padre’”.

Neymar Jr chamando seu filho Davi (e a mulher achando que era um garoto querendo invadir o campo kkkkk)#BRAxESC pic.twitter.com/FXq941G79f — Tiago Pereira (@Tiagupereira) June 25, 2026

Un debut que promete liderar a Brasil en la fase de eliminación directa

Con esta contundente victoria ante el conjunto europeo, Brasil no solo aseguró el liderato invicto del Grupo C, sino que selló con autoridad su boleto a los dieciseisavos de final.

Tras haber dejado en el camino a rivales como Marruecos —que avanza como segundo del grupo— y Haití, el Scratch Du Oro ratifica su chapa de favorito.

Ahora, con un Neymar recuperado, La Canarinha se prepara para los cruces de eliminación directa. Y es que su regreso promete ser la pieza angular de una selección que busca bordar la sexta estrella en su camiseta en este encuentro planetario.