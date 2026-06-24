Escocia vs Brasil | Mejores momentos, resumen y compacto del partido por el Mundial

La selección brasileña consiguió su segunda victoria del encuentro planetario con un enfrentamiento predominado por las fallas en la defensa de Escocia.

Con el gol de Vinícius Júnior al 7’ del encuentro, Brasil abrió la cuenta para su victoria ante el Ejército de Tartán desde el primer tiempo.

Pese a la anulación del segundo tanto del número 7 de la selección, La Canarinha se impuso a partir de 45+3’ y cerró su tercer encuentro del Mundial 2026 con una victoria de 3-0.

Este partido se suma a su victoria previa ante Haití y su empate con Marruecos, manteniendo a la escuadra brasileña en el primer puesto del Grupo C con 7 puntos.