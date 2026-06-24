Escocia vs Brasil: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Brasil busca sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, chocando este miércoles ante Escocia en Miami.

Escocia y Brasil bajan el telón al Grupo C del Mundial, chocando en un partido clave en el objetivo de asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

Pese a la buena victoria sobre Haití la jornada anterior, La Verdeamarela de Neymar no puede descuidarse frente a un rival que sueña con dar el gran batacazo de la cita planetaria.

En paralelo a este choque, Marruecos y la eliminada selección caribeña cerrarán esta zona y definirán a los que siguen con vida.





Escocia vs Brasil por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Escocia ante Brasil será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis el cotejo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Escocia vs Brasil GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Escocia vs Brasil?

El compromiso de El Ejercito de Tartán contra los Pentacampeones inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 23 de junio, con la previa arrancando a las 17:00 horas.

El escenario para este duelo es el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el árbitro designado fue el mexicano César Arturo Ramos.