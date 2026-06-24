Edin Dzeko se enfureció tras ser sustituido: No saludó a sus compañeros y discutió con su técnico

Al delantero del Schalke 04 no le agradó nada que Sergej Barbarez lo reemplazara en el encuentro entre Bosnia y Herzegovina frente a Catar en el Mundial 2026.

La victoria de Bosnia y Herzegovina sobre Catar lo encaminó para clasificar como mejor tercero a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la imagen que se robó las miradas fue el enojo de Edin Dzeko.

El delantero del Schalke 04 no quedó nada contento con ser reemplazado del encuentro, por lo que no ocultó su enojo frente a sus compañeros y al propio adiestrador del conjunto europeo.





Edin Dzeko discutió con su técnico por ser reemplazado

Transcurría el minuto 64′ del partido y, ganando momentáneamente 2 a 1, el técnico Sergej Barbarez decidió mover el tablero y sacar al delantero para reemplazarlo por Ermin Mahmic.

El momento quedó registrado en las cámaras de la transmisión cuando Dzeko, tras retirarse del campo de juego, evidenció su molestia con la decisión.

La secuencia continuó con el delantero pasando raudo al banco de suplentes, sin saludar a sus compañeros, y lanzando una botella contra el piso.

Tras unos segundos, el técnico europeo se le acercó para conversar en una tensa escena que reflejó la tensión al interior del camarín del cuadro bosnioherzegovino.