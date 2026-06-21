Túnez vs Japón | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El conjunto asiático ratificó su buen momento en la Copa del Mundo 2026 con una nueva victoria ante Túnez, marcada por un arranque demoledor.

Japón logró imponer un contundente 4-0 contra Túnez en un partido válido por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026.

Con un golazo de Daichi Kamada a los 3 minutos, Japón dejó en claro desde el inicio que quería imponer condiciones ante Túnez. La figura del encuentro, sin embargo, fue Ayase Ueda, quien marcó al cierre de ambos tiempos y se consolidó como el gran protagonista de la jornada para los Samurai Azules.

El triunfo también tuvo como destacado a Junya Ito, quien se sumó al marcador con un tanto a los 69 minutos y aportó precisión en el mediocampo al completar 34 pases correctos durante el encuentro.

Gracias a esta contundente victoria, Japón dio un paso clave en sus aspiraciones mundialistas y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.