Túnez vs Japón: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Los africanos y los asiáticos se verán cara a cara en el México, para un partido que, en la experiencia, trae con ventajas a los japoneses.

Este domingo desde las 00:00 horas, Túnez se enfrentará a Japón por la fecha 2° del Grupo F del Mundial 2026, duelo que se llevará a cabo en México y marcará un importante hito en la historia mundialera: será el partido número 1.000 desde que se creó el torneo.

Por un lado, los asiáticos buscarán mejorar su racha tras el empate ante Países Bajos, mientras tanto, las Águilas de Cartago debutarán con nuevo entrenador tras la salida de Sabri Lamouchi, quien dio un paso al costado tras el duro inicio de los africanos que los hizo caer 5-1 ante Suecia.

Esta será el sexto encuentro entre las selecciones, situación que trae una importante carga para los tunecinos, quienes solo han logrado vencer en una ocasión a los Samuráis Azules.





Túnez vs Japón por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El esperado partido de Túnez ante Japón, válido por la fecha 2° del Grupo F del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver online y totalmente gratis este encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Túnez vs Japón GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Túnez vs Japón?

La cita planetaria entre los africanos y los asiáticos inicia a las 00:00 horas (de Chile) de este domingo 21 de junio y podrás disfrutar la previa de este partido desde las 23:00 horas de hoy.

El escenario es el Estadio Monterrey, en México, mientras que el árbitro designado para esta ocasión es István Kovács