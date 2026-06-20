Programas Programación Señal en vivo
/

Semana decisiva en el Mundial 2026: El calendario completo de los últimos partidos de la fase grupal

Desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final de la competencia.

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

La fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026 entra en su recta final tras poco más de una semana desde su inicio. 

Y es que desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final, en una semana decisiva para conocer a los países que seguirán en carrera por el título.

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión 

Además de las transmisiones por televisión abierta, los fanáticos podrán seguir los partidos del Mundial 2026 mediante la señal online y la aplicación MiCHV, disponible de forma gratuita en diversos dispositivos.

Revisa el calendario a continuación:

Partido 

 Fecha  Horario 

Argentina vs Austria

Lunes 22 de junio 

12:00 horas 
Noruega vs Senegal 

Lunes 22 de junio 

20:00 horas 

Portugal vs Uzbekistán 

Martes 23 de junio 

13:00 horas 

Inglaterra vs Ghana 

Martes 23 de junio 

16:00 horas 

Panamá vs Croacia 

Martes 23 de junio 

19:00 horas 

Escocia vs Brasil 

Miércoles 24 de junio 

18:00 horas 

República Checa vs México 

Miércoles 24 de junio 

21:00 horas 

Ecuador vs Alemania 

Jueves 25 de junio 

16:00 horas 

Túnez vs Países Bajos 

Jueves 25 de junio 

19:00 horas 

Paraguay vs Australia 

Jueves 25 de junio 

22:00 horas 

Noruega vs Francia 

Viernes 26 de junio 

15:00 horas 

Uruguay vs España

Viernes 26 de junio 

20:00 horas 
Colombia vs Portugal  Sábado 27 de junio 

19.30 horas 

Cuál es la programación completa de la semana en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de los octavos de final, las selecciones disputarán sus últimos compromisos para seguir escalando en el encuentro planetario. Estos son todos los partidos programados para la próxima semana:

Partido 

 Fecha  Horario 

Argentina vs Austria 

Lunes 22 de junio 

12:00 horas 

Francia vs Irak 

Lunes 22 de junio 

17:00 horas 

Noruega vs Senegal 

Lunes 22 de junio 

20:00 horas 

Jordania vs Argelia 

Lunes 22 de junio 

23:00 horas 

Portugal vs Uzbekistán 

Martes 23 de junio 

13:00 horas 

Inglaterra vs Ghana 

Martes 23 de junio 

16:00 horas 

Panamá vs Croacia 

Martes 23 de junio 

19:00 horas 

Colmbia vs Congo 

Martes 23 de junio 

22:00 horas 

Suiza vs Canadá 

Miércoles 24 de junio 

15:00 horas 

Bosnia vs Catar 

Miércoles 24 de junio 

15:00 horas 

Escocia vs Brasil 

Miércoles 24 de junio 

18:00 horas 

Marruecos vs Haití 

Miércoles 24 de junio 

18:00 horas 

República Checa vs México 

Miércoles 24 de junio 

21:00 horas 

Sudáfrica vs Corea 

Miércoles 24 de junio 

21:00 horas 

Curazao vs Costa de Marfil 

Jueves 25 de junio 

16:00 horas 

Ecuador vs Alemania 

Jueves 25 de junio 

16:00 horas 

Japón vs Suecia 

Jueves 25 de junio 

19:00 horas 

Tunez vs Países Bajos 

Jueves 25 de junio 

19:00 horas 

Turquía vs Estados Unidos

Jueves 25 de junio 

22:00 horas 

Paraguay vs Australia 

Jueves 25 de junio 

22:00 horas 

Noruega vs Francia

Viernes 26 de junio 

15:00 horas 

Senegal vs Irak 

Viernes 26 de junio 

15:00 horas 

Cabo Verde vs Arabia Saudita 

Viernes 26 de junio 

20:00 horas 

Uruguay vs España 

Viernes 26 de junio 

20:00 horas 

Egipto vs Irán 

Viernes 26 de junio 

23:00 horas 

Nueva Zelanda vs Bélgica 

Viernes 26 de junio 

23:00 horas 

Panamá vs Inglaterra 

Sábado 27 de junio 

17:00 horas 

Croacia vs Ghana  

Sábado 27 de junio 

17:00 horas 

Colombia vs Portugal 

Sábado 27 de junio 

19.30 horas 

Congo vs Uzbekistán 

Sábado 27 de junio 

19.30 horas 

Argelia vs Austria

Sábado 27 de junio 

22:00 horas 
Jordania vs Argentina  Sábado 27 de junio 

22:00 horas 

 

Seguir en Seguir en