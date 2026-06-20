Semana decisiva en el Mundial 2026: El calendario completo de los últimos partidos de la fase grupal

Desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final de la competencia.

La fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026 entra en su recta final tras poco más de una semana desde su inicio.

Y es que desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final , en una semana decisiva para conocer a los países que seguirán en carrera por el título.

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión

Además de las transmisiones por televisión abierta, los fanáticos podrán seguir los partidos del Mundial 2026 mediante la señal online y la aplicación MiCHV, disponible de forma gratuita en diversos dispositivos.

Revisa el calendario a continuación:

Partido Fecha Horario Argentina vs Austria Lunes 22 de junio 12:00 horas Noruega vs Senegal Lunes 22 de junio 20:00 horas Portugal vs Uzbekistán Martes 23 de junio 13:00 horas Inglaterra vs Ghana Martes 23 de junio 16:00 horas Panamá vs Croacia Martes 23 de junio 19:00 horas Escocia vs Brasil Miércoles 24 de junio 18:00 horas República Checa vs México Miércoles 24 de junio 21:00 horas Ecuador vs Alemania Jueves 25 de junio 16:00 horas Túnez vs Países Bajos Jueves 25 de junio 19:00 horas Paraguay vs Australia Jueves 25 de junio 22:00 horas Noruega vs Francia Viernes 26 de junio 15:00 horas Uruguay vs España Viernes 26 de junio 20:00 horas Colombia vs Portugal Sábado 27 de junio 19.30 horas

Cuál es la programación completa de la semana en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de los octavos de final, las selecciones disputarán sus últimos compromisos para seguir escalando en el encuentro planetario. Estos son todos los partidos programados para la próxima semana: