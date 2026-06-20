Semana decisiva en el Mundial 2026: El calendario completo de los últimos partidos de la fase grupal
Desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final de la competencia.
La fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026 entra en su recta final tras poco más de una semana desde su inicio.
Y es que desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio, las selecciones disputarán sus últimos encuentros antes del inicio de los 16avos de final, en una semana decisiva para conocer a los países que seguirán en carrera por el título.
Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión
Además de las transmisiones por televisión abierta, los fanáticos podrán seguir los partidos del Mundial 2026 mediante la señal online y la aplicación MiCHV, disponible de forma gratuita en diversos dispositivos.
Revisa el calendario a continuación:
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Partido
|Fecha
|Horario
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Argentina vs Austria
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Lunes 22 de junio
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12:00 horas
|Noruega vs Senegal
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Lunes 22 de junio
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20:00 horas
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Portugal vs Uzbekistán
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Martes 23 de junio
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13:00 horas
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Inglaterra vs Ghana
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Martes 23 de junio
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16:00 horas
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Panamá vs Croacia
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Martes 23 de junio
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19:00 horas
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Escocia vs Brasil
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Miércoles 24 de junio
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18:00 horas
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República Checa vs México
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Miércoles 24 de junio
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21:00 horas
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Ecuador vs Alemania
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Jueves 25 de junio
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16:00 horas
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Túnez vs Países Bajos
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Jueves 25 de junio
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19:00 horas
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Paraguay vs Australia
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Jueves 25 de junio
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22:00 horas
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Noruega vs Francia
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Viernes 26 de junio
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15:00 horas
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Uruguay vs España
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Viernes 26 de junio
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20:00 horas
|Colombia vs Portugal
|Sábado 27 de junio
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19.30 horas
Cuál es la programación completa de la semana en el Mundial 2026
A pocos días del inicio de los octavos de final, las selecciones disputarán sus últimos compromisos para seguir escalando en el encuentro planetario. Estos son todos los partidos programados para la próxima semana:
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Partido
|Fecha
|Horario
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Argentina vs Austria
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Lunes 22 de junio
|
12:00 horas
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Francia vs Irak
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Lunes 22 de junio
|
17:00 horas
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Noruega vs Senegal
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Lunes 22 de junio
|
20:00 horas
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Jordania vs Argelia
|
Lunes 22 de junio
|
23:00 horas
|
Portugal vs Uzbekistán
|
Martes 23 de junio
|
13:00 horas
|
Inglaterra vs Ghana
|
Martes 23 de junio
|
16:00 horas
|
Panamá vs Croacia
|
Martes 23 de junio
|
19:00 horas
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Colmbia vs Congo
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Martes 23 de junio
|
22:00 horas
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Suiza vs Canadá
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Miércoles 24 de junio
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15:00 horas
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Bosnia vs Catar
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Miércoles 24 de junio
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15:00 horas
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Escocia vs Brasil
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Miércoles 24 de junio
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18:00 horas
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Marruecos vs Haití
|
Miércoles 24 de junio
|
18:00 horas
|
República Checa vs México
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Miércoles 24 de junio
|
21:00 horas
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Sudáfrica vs Corea
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Miércoles 24 de junio
|
21:00 horas
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Curazao vs Costa de Marfil
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Jueves 25 de junio
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16:00 horas
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Ecuador vs Alemania
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Jueves 25 de junio
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16:00 horas
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Japón vs Suecia
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Jueves 25 de junio
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19:00 horas
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Tunez vs Países Bajos
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Jueves 25 de junio
|
19:00 horas
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Turquía vs Estados Unidos
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Jueves 25 de junio
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22:00 horas
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Paraguay vs Australia
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Jueves 25 de junio
|
22:00 horas
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Noruega vs Francia
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Viernes 26 de junio
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15:00 horas
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Senegal vs Irak
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Viernes 26 de junio
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15:00 horas
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Cabo Verde vs Arabia Saudita
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Viernes 26 de junio
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20:00 horas
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Uruguay vs España
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Viernes 26 de junio
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20:00 horas
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Egipto vs Irán
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Viernes 26 de junio
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23:00 horas
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Nueva Zelanda vs Bélgica
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Viernes 26 de junio
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23:00 horas
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Panamá vs Inglaterra
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Sábado 27 de junio
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17:00 horas
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Croacia vs Ghana
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Sábado 27 de junio
|
17:00 horas
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Colombia vs Portugal
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Sábado 27 de junio
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19.30 horas
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Congo vs Uzbekistán
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Sábado 27 de junio
|
19.30 horas
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Argelia vs Austria
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Sábado 27 de junio
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22:00 horas
|Jordania vs Argentina
|Sábado 27 de junio
|
22:00 horas