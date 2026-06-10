MiCHV: La aplicación de Chilevisión que transmitirá gratis partidos del Mundial 2026

La app de Chilevisión incluye en su amplio catálogo el contenido exclusivo de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

A partir de este jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, se celebrará la vigésima tercera edición del Mundial 2026, cita planetaria que se disputará por primera vez en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

La nueva versión de MiCHV llega a distintos dispositivos justo a tiempo para el torneo internacional más grande de todos los tiempos, que será transmitido de forma oficial por Chilevisión a partir de este jueves.

Mundial FIFA 2026 en MiCHV

Nuestra app se encuentra disponible en múltiples dispositivos: Sitio web, celulares Android y iOS, además de Smart TV.

Chilevisión será el canal oficial que transmitirá 34 partidos de la fase grupal. Podrás disfrutarlos por televisión y también en la señal online.

Pero no sólo eso, sino que a través de la aplicación MiCHV podrás ver cada encuentro EN VIVO, donde y cuando quieras.

¿Cómo obtener MiCHV para disfrutar el Mundial 2026 de forma GRATUITA?

iPhone y Android, respectivamente. Puedes encontrar esta plataforma en App Store Google Play para dispositivos móviles, como, respectivamente.

Además, usuarios de Smart TV podrán instalar la aplicación en televisores compatibles.