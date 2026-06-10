Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el temblor tuvo su epicentro a 66 kilómetros al este de Socaire, en la región de Antofagasta.
Un sismo de 4,5 sacudió a la zona norte del país, particularmente en la región de Antofagasta.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 17:08 horas de este miércoles 10 de junio.
El movimiento telúrico se registró a 66 kilómetros al este de Socaire, pueblo de la región de Antofagasta.
Según reportes del organismo el sismo se produjo a una profundidad de 238 kilómetros.
Hora Local: 2026/06/10 17:08:18, mag: 4.5, Lat: -23.73, Lon: -67.25, Prof: 238.42, Loc : 66.99 km al E de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 10, 2026