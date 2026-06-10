Sismo sacude a la zona norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el temblor tuvo su epicentro a 66 kilómetros al este de Socaire, en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,5 sacudió a la zona norte del país, particularmente en la región de Antofagasta.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 17:08 horas de este miércoles 10 de junio.

El movimiento telúrico se registró a 66 kilómetros al este de Socaire, pueblo de la región de Antofagasta.

Según reportes del organismo el sismo se produjo a una profundidad de 238 kilómetros.