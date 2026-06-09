Camionero ebrió arrasó con 11 vehículos, chocó con casa y atropelló a hombre en Antofagasta

El conductor circulaba por los estrechos pasajes de la población Teniente Merino, cuando fue detenido por los propios vecinos.

Angustiados quedaron los vecinos de un pasaje en Antofagasta que fueron testigos de cómo un camión con acoplado arrasó once vehículos.

El chofer manejaba en estado de ebriedad y en su paso atropelló a una persona e impactó también una casa. Por ahora no podrá seguir conduciendo y quedó en prisión preventiva.

El hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana en la población Teniente Merino de Antofagasta, cuando el camión circulaba por estrechos pasajes, chocando con todo lo que tenía por delante, hasta que los propios vecinos lograron detenerlo.