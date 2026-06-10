Heladas afectarán a 5 regiones: Termómetros marcarán temperaturas bajo cero este jueves
El fenómeno se desarrollará este jueves 11 de junio y las temperaturas mínimas variarán entre los -2°C y 3°C dependiendo de la zona.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una advertencia agrometeorológica por las fuertes heladas que se registrarán mañana en cinco regiones del país.
El aviso tendrá validez para este jueves 11 de junio, pues los termómetros podrían alcanzar mínimas de hasta -2° en varios sectores de las regiones afectadas.
Heladas matinales este jueves en 5 regiones
Las temperaturas mínimas variarán entre -2°C y 3°C, dependiendo de la región y la zona:
Región de Coquimbo
- Valles: 1°C a 3°C.
- Precordillera: -1°C a 1°C.
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: –1°C a 1°C.
- Valles: -2°C a 0°C.
- Precordillera: –2°C a 0°C.
Hoy estará lloviendo🌧️🧣🧤 en la #RM.
▫️Cuídate y evita riesgos, tu salud y seguridad están primero. ▫️Mantente informado sobre pronósticos y alertas en la #RM por medios oficiales: @SenapredRM @meteochile_dmc
▫️Sigue estas recomendaciones, revisa las imágenes👇 pic.twitter.com/MhHxmEozpZ
— Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) June 10, 2026
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: 1°C a 3°C.
- Valle: 0°C a 2°C.
- Precordillera: –2°C a 0°C.
Región de O’Higgins
- Valles: 0°C a 2°C.
- Precordillera: -2°C a 0°C.
Región de Maule
- Valles: 0°C a 2°C.
- Precordillera: –2°C a 0°C.