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Heladas afectarán a 5 regiones: Termómetros marcarán temperaturas bajo cero este jueves

El fenómeno se desarrollará este jueves 11 de junio y las temperaturas mínimas variarán entre los -2°C y 3°C dependiendo de la zona.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una advertencia agrometeorológica por las fuertes heladas que se registrarán mañana en cinco regiones del país.

El aviso tendrá validez para este jueves 11 de junio, pues los termómetros podrían alcanzar mínimas de hasta -2° en varios sectores de las regiones afectadas.

Heladas matinales este jueves en 5 regiones

Las temperaturas mínimas variarán entre -2°C y 3°C, dependiendo de la región y la zona:

Región de Coquimbo

  • Valles: 1°C a 3°C.
  • Precordillera: -1°C a 1°C.

Región de Valparaíso

  • Cordillera de la costa: –1°C a 1°C.
  • Valles: -2°C a 0°C.
  • Precordillera: –2°C a 0°C.

Región Metropolitana

  • Cordillera de la costa: 1°C a 3°C.
  • Valle: 0°C a 2°C.
  • Precordillera: –2°C a 0°C.

Región de O’Higgins

  • Valles: 0°C a 2°C.
  • Precordillera: -2°C a 0°C.

Región de Maule

  • Valles: 0°C a 2°C.
  • Precordillera: –2°C a 0°C.
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