Comisión de Hacienda aprobó solicitud del Gobierno que aumenta deuda pública en US$6.200 millones

La iniciativa fue aprobada con 8 votos a favor y 3 en contra y 2 abstenciones, y quedó en condiciones para ser discutida en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Comisión de Hacienda aprobó este miércoles el proyecto de ley solicitado con suma urgencia por el Gobierno para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares durante este año.

La iniciativa fue aprobada en general con 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, por lo que quedó en condiciones para ser analizada en la Sala de la Cámara de Diputados.

Vale recordar que en la Ley de Presupuestos vigente fue autorizado un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el presidente Kast planificó utilizar US$17.400 millones.

Sin embargo, de ser aprobada en el hemiciclo, ahora el máximo de deuda pública, si se considera los US$6.200 millones adicionales, totalizaría los US$24.200 millones.





“Existía una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos. Como consecuencia, proyectamos para este año un déficit de 2,4 puntos del PIB, superior al 1,5% contemplado en la Ley de Presupuestos aprobada el año pasado”, explicó el ministro Jorge Quiroz.

En esa línea, explicó que, dado que el límite máximo de endeudamiento está fijado en la Ley de Presupuestos, la solicitud debe tramitarse en el Congreso mediante una autorización adicional e independiente, sin modificar dicha ley ni el límite ya aprobado.

Ministro explicó aumento de la deuda

El titular de Hacienda también detalló que esa diferencia, sumada al efecto del tipo de cambio, explica una necesidad de financiamiento cercana a los US$4.700 millones, a la que se agrega un componente destinado a regularizar obligaciones ineludibles de pago del Estado.

“Si solicitáramos únicamente ese monto, seguiríamos postergando obligaciones pendientes del Estado. Existen proveedores impagos, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, cuyos pagos forman parte de las obligaciones del Estado de Chile”.

Continuó el secretario de Estado: “Por eso hemos incorporado un monto adicional estimado en US$1.500 millones para capital de trabajo y reducir la deuda flotante“.

Finalmente, Quiroz señaló que “seguiremos racionalizando el gasto, introduciendo medidas de austeridad y combatiendo el fraude social, para que las cuentas fiscales converjan paulatinamente hacia una situación de normalización a lo largo de nuestra administración“.