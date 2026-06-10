Taxista vinculado al caso de Julia Chuñil apareció muerto: Cuál fue su rol y qué lazo tenía con la familia

Según extableció la Fiscalía, el hombre mantenía una relación cercana no solo con el hijo de la víctima, sino que también con otros miembros de la familia a quienes acostumbrada a trasladar.

Este martes se dio a conocer que apareció muerto el taxista que habría trasladado a Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil, el día de su muerte.

El hombre en cuestión fue identificado como José Luis Raín, quien mantenía un vínculo cercano a la familia de la fallecida.

El conductor habría sido encontrado en su domicilio, específicamente al interior de una bodega cerca a su casa, según informó Bío Bío.





El hecho se habría producido el pasado domingo 7 de junio y las circunstancias de su muerte están siendo materia de investigación, aunque de momento no se ha comprobado la intervención de terceros.

¿Qué vínculo tenía el taxista con la familia de Julia Chuñil?

De acuerdo a lo que estableció la Fiscalía de Valdivia, José Luis Raín mantenía un vínculo cercano con la familia de Julia Chuñil.

Según la investigación del caso, el taxista fue quien trasladó a Javier Troncoso Chuñil el día que se le perdió el rastro a su madre.

El recorrido que se realizó en noviembre de 2024 fue desde Máfil hasta el sector de Huichaco en la región de Los Ríos.

Además, existía un vínculo previo pues Raín prestaba el servicio de traslados y movilizaciones con frecuencia los miembros de la familia, a cambio de un pago.