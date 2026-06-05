Tribunal rechaza solicitud de la defensa y mantiene prisión preventiva a hijo de Julia Chuñil

En la audiencia, el juez Andrés Riveros desestimó los argumentos presentados por la defensa de Troncoso, la cual es liderada abogada Karina Riquelme.

Este viernes, el Juzgado de Garantía de la comuna Los Lagos, región de Los Ríos, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo e imputado por el presunto parricidio a Julia Chuñil.

En la audiencia, el juez Andrés Riveros desestimó los argumentos presentados por la defensa de Troncoso, la cual es liderada abogada Karina Riquelme.

De esta manera, el imputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Valdivia.





“Este tribunal estima que se mantienen los criterios de peligrosidad contemplados por el legislador, principalmente respecto de los delitos de parricidio y robo con intimidación, ya que ambos delitos tienen asignadas penas de crimen”, afirmó Riveros, quien confirmó el rechazo a la solicitud de la defensa.

Ahora, deberán seguir las diligencias en la investigación por posible parricidio sobre la adulta mayor, donde también están imputados otros dos hijos y un exyerno, aunque Javier Troncoso es el único que se encuentra en prisión preventiva.