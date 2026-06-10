Apareció muerto taxista que trasladó a hijo de Julia Chuñil el día del presunto crimen

El conductor movilizó en noviembre de 2024 a Javier Troncoso, hijo de la adulta mayor y quien está en prisión preventiva imputado por el presunto parricidio.

Este martes, se conoció que el taxista que habría trasladado a Javier Troncoso, hijo y presunto homicida de Julia Chuñil, apareció muerto.

Cabe señalar que el conductor movilizó el mismo día del aparente crimen al imputado, quien está en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia.

Según informó Radio Bío Bío, se trata de José Raín, quien prestaba el servicio de taxi y en noviembre de 2024 habría trasladado al hijo de Chuñil desde Máfil hasta el sector de Huichaco en la región de Los Ríos.

El citado medio indicó que el conductor habría atentado contra su vida el pasado 7 de junio en su domicilio, siendo hallado específicamente en una bodega próxima a su casa.





Javier Troncoso sigue en prisión preventiva

El pasado viernes, el Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil.

En la audiencia, el juez Andrés Riveros desestimó los argumentos presentados por la defensa de Troncoso, la cual es liderada por la abogada Karina Riquelme.

De esta manera, el imputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Valdivia.