Mundial 2026: Cómo usar la App Figuritas que te va a facilitar completar el álbum oficial

Los fanáticos pueden controlar el avance del álbum y monitorear las 980 láminas de esta edición a través de una aplicación que permite llevar el conteo e intercambiar con otros usuarios.

A pocas horas de que inicie el Mundial 2026, continúa el furor por el álbum oficial y cada vez son más los fanáticos que se las ingenian poder completarlo.

Esta edición se ha convertido en todo un desafío para los coleccionista ya que para llenarlo hay que conseguir las 980 láminas.

Según expuso CHV Noticias, para completarlo hay que desembolsar más de $170 mil pesos, por lo que muchos han recurrido al intercambio.





Para llevar un mejor registro y contéo del álbum del Mundial 2026 existe la App Figuritas, que permite gestionar de forma sencilla cómo va el progreso de la colección.

¿Cómo funciona?

La App Figuritas facilita el conteo del álbum sin necesidad de papel.

A través de la aplicación se puede m arca las láminas que ya pegaste y registrar las repetidas.

También cuenta con un apartado de estadísticas en la que te ofrece en tiempo real tu porcentaje de avance y qué números te faltan para conseguir el objetivo.

La App Figuritas también tiene un apartado especial para intercambiar láminas repetidas a través de un sistema de QR en el que se puede comparar con otros usuario.

¿Cómo descargar la App?

La App Figuritas está disponible para dispositivos Android y sistemas iOS.

Para descargar la aplicación hay que seguir los siguientes pasos:

Android

Abrir Google Play Store

Buscar “Figuritas”

Descargar

Seleccionar álbum del Mundial 2026

iOS