“Estoy muy contenta”: Cony Capelli reveló sus planes tras final de Fiebre de Baile

La ganadora de Gran Hermano Chile culminó su participación en la competencia en el tercer lugar, con el 19% de los votos del público.

A través de sus historias de Instagram, Cony Capelli reveló este sábado sus planes tras el término de la competencia de Fiebre de Baile.

En la gran final de este jueves, la ganadora de Gran Hermano Chile quedó en el tercer lugar con el 19% de los votos del público.

Ahora, Capelli anunció que se tomará unas vacaciones: “Estoy muy contenta porque nos vamos finalmente a Valdivia. No me pude ir a Chiloé”.





“Ya estoy organizando el viaje, nos iremos una semana en auto. Con los dos bebés”, contó la bailarina, en referencia a su perro Bigote y a su embarazo.

Además, Cony señaló que “me gustan mucho ese tipo de vacaciones al sur, de desconexión, de alejarme del ruido y las luces. Hace mucha falta“.