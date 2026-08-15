15/ 08/ 2026 21:48

¿Existe relación entre los terremotos que han sacudido al mundo? Geofísico explica los recientes sismos

Distintos eventos sísmicos alrededor del mundo han generado preocupación por sus magnitudes y sus trágicas consecuencias. Tres de ellos han dejado víctimas fatales y derrumbes de estructuras. En junio, terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon Venezuela. Ahora, en agosto, uno de 7,4 impactó Colombia. El viernes pasado, un terremoto de magnitud 7,1 afectó la costa de Indonesia, mientras un sismo 5,8 se percibió en el sur de España. “No hay ninguna relación causal entre estos sismos, de ninguna forma. No solamente ocurren en lugares muy alejados, sino que también tienen mecanismos completamente distintos”, aclaró el geofísico Cristian Farías.