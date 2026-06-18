¿Cuánto ganará? Revelan el millonario pago que recibirá Cristián Garay por arbitrar partido del Mundial 2026

El juez nacional estará a cargo del encuentro protagonizado por uno de los anfitriones del torneo: Canadá y Qatar, el cual se desarrollará este jueves 18 de junio.

Cristián Garay, el árbitro chileno, fue seleccionado por la FIFA para dirigir como juez principal el partido de uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026.

El referato nacional debutará este jueves 18 de junio durante el encuentro entre Canadá y Qatar por el Grupo B del torneo, el cual se desarrollará en el Estadio BC Place Vancouver.

Además de marcar un hito histórico, este evento también significa para el chileno una cuantiosa ganancia.

¿Cuánto ganará Cristián Garay por arbitrar el Mundial?

Tal como lo informó The Times, la FIFA asignó un total de $100 mil dólares para cada juez que sea designado para arbitrar los partidos del certamen, cifra que equivale a $88.350.000 pesos chilenos.

A ello se suma un bono de $5.000 dólares por cada encuentro dirigido en la fase de grupos. De esta forma, Cristián Garay acumula cerca de $93 millones de pesos por su participación en el torneo.

Pero eso no es todo, ya que la ganancia puede aumentar si es que los árbitros son seleccionados en duelos de eliminación directa, recibiendo $10 mil dólares por partido.

El rol de los chilenos en el Mundial 2026

Además de Cristián Garay, el encuentro entre Los Canucks ante Los Marrones será dirigido en compañía de sus compatriotas Miguel Rocha y Juan Serrano.