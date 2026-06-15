FIFA confirma a Cristián Garay como árbitro principal de un partido del Mundial: Dirigirá a un anfitrión

El juez nacional fue ratificado para un duelo de la fase de grupos, dando por terminada una racha que se había extendido por 12 años.

Este lunes se confirmó que el árbitro chileno Cristián Garay estará como juez principal en un partido del Mundial 2026, apareciendo nada menos que en el partido de un anfitrión.

El nacional impartirá justicia en el choque de Canadá ante Qatar, quienes se enfrentarán el próximo jueves 18 de junio a partir de las 18:00 horas.

La presencia del colegiado fue ratificada por la FIFA, donde se dio a conocer a los árbitros para los encuentros de los próximos días.





La racha que rompe Cristián Garay en el Mundial 2026

La aparición de Garay en la actual cita planetaria rompe una racha de 12 años sin jueces nacionales en el máximo torneo del fútbol.

El último en decir presente en un certamen de esta categoría fue Enrique Osses, dirigiendo el duelo en el que Costa Marfil derrotó 2-1 a Japón en Brasil 2014.

Adicionalmente, los chilenos José Retamal y Miguel Rocha serán los jueces asistentes en este partido, mientras que el peruano Kevin Ortega fue designado cuarto juez.