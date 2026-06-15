Partidos de HOY en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este lunes debuta uno de los candidatos al título, España. También hará su estreno otra selección sudamericana, la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Este lunes 15 de junio se vivirá la quinta jornada del Mundial 2026 con el estreno de importantes selecciones que aspiran a estar dentro de los mejores del torneo, como es el caso de España.

También hará su debut la Uruguay de Marcelo Bielsa, que intentará conseguir el primer triunfo sudamericano en el certamen tras las derrotas de Paraguay y Ecuador y el empate de Brasil.

Durante esta jornada será el estreno de los Grupos G y H, donde se disputarán cuatro encuentros.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial lunes 15 de junio por Chilevisión

15:00 horas (Previa por CHV desde las 14:00) | Bélgica vs Egipto – Grupo G

18:00 horas (Previa por CHV desde las 17:00) | Arabia Saudita vs Uruguay – Grupo H

Horarios de los partidos lunes 15 de junio en el Mundial 2026

12:00 horas | España vs Cabo Verde – Grupo H

15:00 horas | Bélgica vs Egipto – Grupo G (Transmite CHV)

18:00 horas | Arabia Saudita vs Uruguay – Grupo H (Transmite CHV)

21:00 horas | Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: