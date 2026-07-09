¿Por qué Erling Haaland pidió buscar su nombre en Google? La razón sorprendió en redes

A dos días del duelo por cuartos de final con Inglaterra, el delantero escribió en su cuenta de X: “Una cosa para hacer hoy: buscar mi nombre en Google”.

Erling Haaland y la selección de Noruega han causado furor en redes sociales gracias a sus actuaciones en el Mundial 2026.

Este jueves, el delantero del Manchester City hizo una especial petición a través de su cuenta de X, lo que despertó la curiosidad de miles de usuarios.

“Una cosa para hacer hoy: buscar mi nombre en Google“, escribió el crack del Mundial.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026

Al escribir Erling Haaland o simplemente Haaland en el buscador, aparece una animación inspirada en la celebración en el campo de juego que ha encantado al mundo entero.

Se trata del característico remo vikingo, festejo que el conjunto noruego realiza tras cada victoria y que se ha convertido en todo un fenómeno durante los últimos días.

La llamativa celebración ha sido replicada por distintos grupos de personas, que imitan a una tripulación de un barco, el golpe del tambor y el tradicional grito “¡Ro!”.

La nueva adición del buscador de Google llegó solo a dos días del partido por cuartos de final del Mundial, en el que Noruega se enfrentará a Inglaterra en Miami.